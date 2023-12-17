17 декабря, 02:10Город
"Мой район. Навигатор": завод по производству абсорбирующего белья заработал в "Рудневе"
Завод по производству абсорбирующего белья заработал в индустриальном парке "Руднево". Предприятие посетил Сергей Собянин.
Сейчас там изготавливают восемь типов специальных медицинских изделий, облегчающих жизнь людям с инвалидностью. Такие средства гигиены получают больше ста тысяч москвичей. Вся продукция на заводе почти на 90% состоит из российских и белорусских материалов и сырья.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор