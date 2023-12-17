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17 декабря, 02:10

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"Мой район. Навигатор": завод по производству абсорбирующего белья заработал в "Рудневе"

"Мой район. Навигатор": завод по производству абсорбирующего белья заработал в "Рудневе"

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Завод по производству абсорбирующего белья заработал в индустриальном парке "Руднево". Предприятие посетил Сергей Собянин.

Сейчас там изготавливают восемь типов специальных медицинских изделий, облегчающих жизнь людям с инвалидностью. Такие средства гигиены получают больше ста тысяч москвичей. Вся продукция на заводе почти на 90% состоит из российских и белорусских материалов и сырья.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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