"Мой район. Навигатор": завод по производству абсорбирующего белья заработал в "Рудневе"

Завод по производству абсорбирующего белья заработал в индустриальном парке "Руднево". Предприятие посетил Сергей Собянин.

Сейчас там изготавливают восемь типов специальных медицинских изделий, облегчающих жизнь людям с инвалидностью. Такие средства гигиены получают больше ста тысяч москвичей. Вся продукция на заводе почти на 90% состоит из российских и белорусских материалов и сырья.

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