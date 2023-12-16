"Мой район. Навигатор": в Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Мероприятие, ставшее традиционным, в этом году отмечает 10-летний юбилей.

Сказочное настроение москвичам создадут 36 площадок. Центральные из них находятся на Манежной площади и Площади Революции, они будут посвящены Москве и ее жителям в разные временные периоды. Локации разделятся на тематические зоны, где можно будет увидеть реконструкцию жизни города той или иной исторической эпохи.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".