16 декабря, 04:45Город
"Мой район. Навигатор": в Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество"
В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Мероприятие, ставшее традиционным, в этом году отмечает 10-летний юбилей.
Сказочное настроение москвичам создадут 36 площадок. Центральные из них находятся на Манежной площади и Площади Революции, они будут посвящены Москве и ее жителям в разные временные периоды. Локации разделятся на тематические зоны, где можно будет увидеть реконструкцию жизни города той или иной исторической эпохи.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор