16 декабря, 04:05Город
"Мой район. Навигатор": работы на Южной рокаде вышли финальную стадию
Проехать по Южной рокаде можно будет уже в следующем году, сейчас дорога готова на 89%. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Работы вышли на финальную стадию. Строители монтируют освещение, оборудуют очистные сооружения. Также они устанавливают противопожарные объекты и организуют переходы. Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор