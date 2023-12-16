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16 декабря, 04:05

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"Мой район. Навигатор": работы на Южной рокаде вышли финальную стадию

"Мой район. Навигатор": работы на Южной рокаде вышли финальную стадию

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Проехать по Южной рокаде можно будет уже в следующем году, сейчас дорога готова на 89%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Работы вышли на финальную стадию. Строители монтируют освещение, оборудуют очистные сооружения. Также они устанавливают противопожарные объекты и организуют переходы. Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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