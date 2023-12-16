"Мой район. Навигатор": в Москве обновили реанимационные отделения в детских больницах

В Москве завершилась программа по обновлению реанимационных отделений в детских больницах. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все медицинские учреждения оснастили новейшей высокоточной техникой. Оказание реанимационной помощи – это ключевое направление в каждом стационаре, которое влияет на качество лечения пациентов. За последние два года столица закупила почти 1,5 тысячи единиц самого разного оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.