16 декабря, 03:05Город
"Мой район. Навигатор": в Москве обновили реанимационные отделения в детских больницах
В Москве завершилась программа по обновлению реанимационных отделений в детских больницах. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Все медицинские учреждения оснастили новейшей высокоточной техникой. Оказание реанимационной помощи – это ключевое направление в каждом стационаре, которое влияет на качество лечения пациентов. За последние два года столица закупила почти 1,5 тысячи единиц самого разного оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор