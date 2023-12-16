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Новости

16 декабря, 03:05

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве обновили реанимационные отделения в детских больницах

"Мой район. Навигатор": в Москве обновили реанимационные отделения в детских больницах

Новости часа: Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

В Москве стартовала ежегодная конференция "Приоровские чтения"

Собянин ввел допгарантию по поддержке клинических исследований новых лекарств

Новости часа: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Две поликлиники появятся в столичном Сосенском в 2025 году

Реанимации в детских больницах полностью обновили в столице

Мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

В Москве завершилась программа по обновлению реанимационных отделений в детских больницах. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все медицинские учреждения оснастили новейшей высокоточной техникой. Оказание реанимационной помощи – это ключевое направление в каждом стационаре, которое влияет на качество лечения пациентов. За последние два года столица закупила почти 1,5 тысячи единиц самого разного оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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