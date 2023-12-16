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16 декабря, 01:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": станцию "Академическая" достроят в 2024 году

"Мой район. Навигатор": станцию "Академическая" достроят в 2024 году

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В 2024 году специалисты достроят станцию "Академическая" на Троицкой линии метро. Она существенно улучшит транспортное обслуживание районов Гагаринского, Черемушки, Котловка и Академического, а также примерно на 20% разгрузит одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Станция "Академическая" входит в состав первого участка строящейся Троицкой линии. Она расположена вдоль улицы Дмитрия Ульянова на пересечении с Профсоюзной и проспектом 60-летия Октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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