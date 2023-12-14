"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали зал 100 фонарей во Дворце пионеров

В Москве отреставрировали зал 100 фонарей во Дворце пионеров. Помещение получило свое название из-за конструктивных и архитектурных особенностей. Ему вернули историческое оформление при помощи архивных чертежей.

Специалисты восстановили конструкции зенитных фонарей, и конусообразные светильники черного цвета заняли прежнее место.

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