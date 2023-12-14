14 декабря, 03:20Город
"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали зал 100 фонарей во Дворце пионеров
В Москве отреставрировали зал 100 фонарей во Дворце пионеров. Помещение получило свое название из-за конструктивных и архитектурных особенностей. Ему вернули историческое оформление при помощи архивных чертежей.
Специалисты восстановили конструкции зенитных фонарей, и конусообразные светильники черного цвета заняли прежнее место.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор