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14 декабря, 03:20

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали зал 100 фонарей во Дворце пионеров

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали зал 100 фонарей во Дворце пионеров

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В Москве отреставрировали зал 100 фонарей во Дворце пионеров. Помещение получило свое название из-за конструктивных и архитектурных особенностей. Ему вернули историческое оформление при помощи архивных чертежей.

Специалисты восстановили конструкции зенитных фонарей, и конусообразные светильники черного цвета заняли прежнее место.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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