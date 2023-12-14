"Мой район. Навигатор": Битцевский спорткомплекс открылся в Москве

В 2023 году для москвичей открылся обновленный Битцевский конноспортивный комплекс. Его построили специально для Олимпиады-80 и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Комплекс пришел в аварийное состояние, и было принято решение провести масштабную реконструкцию. Теперь лошади могут не только тренироваться, но и жить весь год в специальных конюшнях. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".