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12 декабря, 07:15

Общество

"Мой район. Навигатор": эпидобстановка в Москве находится под контролем

"Мой район. Навигатор": эпидобстановка в Москве находится под контролем

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Эпидобстановка в столице находится под контролем, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 является сезонным.

Кроме того, горожанам напоминают о мерах безопасности. В частности, соблюдать дистанцию, мыть руки, меньше контактировать с больными и соблюдать масочный режим в медучреждениях.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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