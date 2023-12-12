"Мой район. Навигатор": эпидобстановка в Москве находится под контролем

Эпидобстановка в столице находится под контролем, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 является сезонным.

Кроме того, горожанам напоминают о мерах безопасности. В частности, соблюдать дистанцию, мыть руки, меньше контактировать с больными и соблюдать масочный режим в медучреждениях.

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