"Мой район. Навигатор": Собянин осмотрел теннисный центр на Волоколамском шоссе

В столице продолжается активная застройка территории бывшего Тушинского аэродрома. Это более 245 гектаров площади.

На этом месте планируют возвести свыше трех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома, образовательные учреждения и спортивный реабилитационный центр. Некоторые объекты уже готовы. Так, Сергей Собянин осмотрел новый теннисный центр на Волоколамском шоссе. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".