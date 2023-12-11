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11 декабря, 05:35

Спорт

"Мой район. Навигатор": Собянин осмотрел теннисный центр на Волоколамском шоссе

"Мой район. Навигатор": Собянин осмотрел теннисный центр на Волоколамском шоссе

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Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: в Москве за последние годы обновили 40 театров

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте Театра сатиры в Москве

Сергей Собянин: за 10 лет в Москве обновили 40 театров

Сергей Собянин: за 10 лет в Москве обновили 40 театров

Собянин рассказал, как перекрестки под управлением ИИ экономят время москвичей

В столице продолжается активная застройка территории бывшего Тушинского аэродрома. Это более 245 гектаров площади.

На этом месте планируют возвести свыше трех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома, образовательные учреждения и спортивный реабилитационный центр. Некоторые объекты уже готовы. Так, Сергей Собянин осмотрел новый теннисный центр на Волоколамском шоссе. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвыспортвидео
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