"Мой район. Навигатор": в Москве завершили работы на Люберецких очистных сооружениях

Специалисты завершили работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом рассказал Сергей Собянин, осмотрев предприятие.

Их модернизацию начали 10 лет назад. За это время работники провели огромный объем работ, сказал градоначальник.

В частности, тут появилась теплоэлектростанция на биогазе, а осадки, которые образуются после очистки воды, теперь перерабатывают в искусственную биопочву. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".