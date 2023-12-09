"Мой район. Навигатор": 255 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры МЦД за 4 года

255 миллионов бесплатных пересадок совершили пассажиры первого и второго московских центральных диаметров за 4 года. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Такая возможность появилась после запуска МЦД-1 и МЦД-2, и благодаря этому пассажиры сэкономили в общей сложности более 17,5 миллиарда рублей. Для бесплатной пересадки нужно сначала оплатить проезд билетом "Кошелек" карты "Тройка" либо банковской карточкой, а затем на выходе со станции приложить карту к турникету или валидатору.

Сделать бесплатную пересадку можно в течение 90 минут. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".