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08 декабря, 03:35

Город

"Мой район. Навигатор": как организована застройка территории бывшего Тушинского аэродрома

"Мой район. Навигатор": как организована застройка территории бывшего Тушинского аэродрома

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В столице продолжается активная застройка территории бывшего Тушинского аэродрома. На площади размером в 245 гектаров планируют возвести свыше трех миллионов квадратных метров недвижимости – это будут жилые дома, образовательные учреждения и спортивный реабилитационный центр. Это один из важных проектов для Москвы.

Известно, что некоторые объекты уже готовы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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