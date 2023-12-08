08 декабря, 03:35Город
"Мой район. Навигатор": как организована застройка территории бывшего Тушинского аэродрома
В столице продолжается активная застройка территории бывшего Тушинского аэродрома. На площади размером в 245 гектаров планируют возвести свыше трех миллионов квадратных метров недвижимости – это будут жилые дома, образовательные учреждения и спортивный реабилитационный центр. Это один из важных проектов для Москвы.
Известно, что некоторые объекты уже готовы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор