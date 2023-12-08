"Мой район. Навигатор": новые электропоезда "Иволга 4.0" успешно прошли все испытания

Новые электропоезда "Иволга 4.0" успешно прошли все испытания. В 2024 году они начнут курсировать по линиям Московских центральных диаметров, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Иволга 4.0" уже получила сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза.

Поезда новой модификации станут еще комфортнее. Так, в промежуточных вагонах увеличили количество дверей – их будет три. В последней версии также обновят интерьер и экстерьер поезда.

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