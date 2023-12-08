Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 03:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": новые электропоезда "Иволга 4.0" успешно прошли все испытания

"Мой район. Навигатор": новые электропоезда "Иволга 4.0" успешно прошли все испытания

Новости часа: Собянин рассказал о разработке новых программ подготовки пилотов

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Дептранс сообщил, что более 1,5 млн человек активно пользуются прокатным сервисом

Новости часа: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

Тематический состав будет курсировать на Сокольнической линии метро до июня 2024 года

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реконструкции Люберецких очистных сооружений

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Дептранс рассказал о работе столичного каршеринга

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Новые электропоезда "Иволга 4.0" успешно прошли все испытания. В 2024 году они начнут курсировать по линиям Московских центральных диаметров, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Иволга 4.0" уже получила сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза.

Поезда новой модификации станут еще комфортнее. Так, в промежуточных вагонах увеличили количество дверей – их будет три. В последней версии также обновят интерьер и экстерьер поезда.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика