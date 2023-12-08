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Новости

08 декабря, 00:30

Город

"Мой район. Навигатор": городские службы непрерывно мониторят состояние улиц Москвы

"Мой район. Навигатор": городские службы непрерывно мониторят состояние улиц Москвы

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В столице продолжается активная уборка снега после прошедших аномальных снегопадов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог.

Коммунальная техника проводит противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Крыши очищают более 13 тысяч кровельщиков. Все места проведения работ ограждают специальными лентами, чтобы пешеходы были предельно внимательными.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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