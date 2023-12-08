08 декабря, 00:30Город
"Мой район. Навигатор": городские службы непрерывно мониторят состояние улиц Москвы
В столице продолжается активная уборка снега после прошедших аномальных снегопадов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог.
Коммунальная техника проводит противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Крыши очищают более 13 тысяч кровельщиков. Все места проведения работ ограждают специальными лентами, чтобы пешеходы были предельно внимательными.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор