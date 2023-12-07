"Мой район. Навигатор": число мелких ДТП на МКАД уменьшилось

Число мелких ДТП на МКАД уменьшилось. За год количество аварий снизилось на 15%.

Такого результата удалось добиться благодаря соглашению, которое заключил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) со страховыми компаниями. Последние теперь могут получать видео происшествий с камер, установленных на Московской кольцевой автодороге.

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