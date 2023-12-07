07 декабря, 03:00Транспорт
"Мой район. Навигатор": число мелких ДТП на МКАД уменьшилось
Число мелких ДТП на МКАД уменьшилось. За год количество аварий снизилось на 15%.
Такого результата удалось добиться благодаря соглашению, которое заключил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) со страховыми компаниями. Последние теперь могут получать видео происшествий с камер, установленных на Московской кольцевой автодороге.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор