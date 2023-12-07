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07 декабря, 03:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": число мелких ДТП на МКАД уменьшилось

"Мой район. Навигатор": число мелких ДТП на МКАД уменьшилось

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Число мелких ДТП на МКАД уменьшилось. За год количество аварий снизилось на 15%.

Такого результата удалось добиться благодаря соглашению, которое заключил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) со страховыми компаниями. Последние теперь могут получать видео происшествий с камер, установленных на Московской кольцевой автодороге.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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