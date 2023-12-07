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"Мой район. Навигатор": минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве

"Мой район. Навигатор": минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве

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С 1 января в столице увеличится минимальный размер пенсии с городской доплатой. Пособие составит 24,5 тысячи рублей в месяц. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В этом году проиндексируют и другие единовременные и ежемесячные социальные выплаты. В том числе, многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, юбилярам супружеской жизни, долгожителям и другим льготным категориям горожанам.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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