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06 декабря, 03:15

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"Мой район. Навигатор": как работают диагностические комплексы в центрах госуслуг в Москве

"Мой район. Навигатор": как работают диагностические комплексы в центрах госуслуг в Москве

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В столичных центрах госуслуг можно легко и быстро проверить свое здоровье. Современные диагностические комплексы стоят уже в 77 офисах "Мои документы". За семь минут они оценивают уровень насыщения крови кислородом, функцию внешнего дыхания, ритм сердца, состав тела и норму калорий.

Начиная с августа 2020 года, подобными комплексами воспользовались более 700 тысяч раз. Во флагманских центрах госуслуг есть и другие сервисы для экспресс-диспансеризации. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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