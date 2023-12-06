"Мой район. Навигатор": как работают диагностические комплексы в центрах госуслуг в Москве

В столичных центрах госуслуг можно легко и быстро проверить свое здоровье. Современные диагностические комплексы стоят уже в 77 офисах "Мои документы". За семь минут они оценивают уровень насыщения крови кислородом, функцию внешнего дыхания, ритм сердца, состав тела и норму калорий.

Начиная с августа 2020 года, подобными комплексами воспользовались более 700 тысяч раз. Во флагманских центрах госуслуг есть и другие сервисы для экспресс-диспансеризации. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".