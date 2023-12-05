05 декабря, 04:15Программы
"Мой район. Навигатор": в столице завершился масштабный этап реконструкции поликлиник
В столице завершился масштабный этап реконструкции городских поликлиник. За три года капитально отремонтировали около 200 зданий.
Всего в столице реконструируют и построят более 1,5 миллиона квадратных метров медицинских учреждений. На данный момент уже возвели и привели в порядок свыше 1 миллиона, рассказал Сергей Собянин.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор