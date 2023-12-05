"Мой район. Навигатор": в столице завершился масштабный этап реконструкции поликлиник

В столице завершился масштабный этап реконструкции городских поликлиник. За три года капитально отремонтировали около 200 зданий.

Всего в столице реконструируют и построят более 1,5 миллиона квадратных метров медицинских учреждений. На данный момент уже возвели и привели в порядок свыше 1 миллиона, рассказал Сергей Собянин.

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