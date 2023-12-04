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04 декабря, 02:00

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории цирка Никулина на Цветном Бульваре

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории цирка Никулина на Цветном Бульваре

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Москвичам рассказали об истории цирка Никулина на Цветном Бульваре. Его в 1880 году организовал потомственный итальянский цирковой артист Альберт Саламонский. Это была часть международного проекта.

В то время цирк был развлечением для взрослых. Туда приходили богатые купцы. Именно Саламонский решил устраивать утренники и представления для детей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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