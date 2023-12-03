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03 декабря, 05:10

Спорт

"Мой район. Навигатор": дети могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

"Мой район. Навигатор": дети могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

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В столице можно бесплатно определить, какой вид спорта подходит ребенку. Тестирование учитывает больше 100 показателей, включая двигательные навыки, психическое и физиологическое состояние ребенка. Весь процесс занимает не более часа. Записаться на тестирование можно на портале mos.ru. Для этого нужно иметь только справку от педиатра и спортивную форму.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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