"Мой район. Навигатор": связку открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами

Дополнительную связку открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами. Это соединительный участок на улице Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта.

Проект позволил улучшить транспортную доступность для 700 тысяч человек в пяти районах Москвы: в Кузьминках, Рязанском, Текстильщиках, Вешняках и Выхине-Жулебине.

Работы начали еще в апреле 2021 года, а сдали проект на пять месяцев раньше планируемого срока.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".