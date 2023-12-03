03 декабря, 00:50Транспорт
"Мой район. Навигатор": связку открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами
Дополнительную связку открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами. Это соединительный участок на улице Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта.
Проект позволил улучшить транспортную доступность для 700 тысяч человек в пяти районах Москвы: в Кузьминках, Рязанском, Текстильщиках, Вешняках и Выхине-Жулебине.
Работы начали еще в апреле 2021 года, а сдали проект на пять месяцев раньше планируемого срока.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор