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03 декабря, 00:50

Транспорт

"Мой район. Навигатор": связку открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами

"Мой район. Навигатор": связку открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами

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Дополнительную связку открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами. Это соединительный участок на улице Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта.

Проект позволил улучшить транспортную доступность для 700 тысяч человек в пяти районах Москвы: в Кузьминках, Рязанском, Текстильщиках, Вешняках и Выхине-Жулебине.

Работы начали еще в апреле 2021 года, а сдали проект на пять месяцев раньше планируемого срока.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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