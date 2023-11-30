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Новости

30 ноября, 03:50

Город

"Мой район. Навигатор": более 4 тыс площадок для зимних развлечений доступны в столице

"Мой район. Навигатор": более 4 тыс площадок для зимних развлечений доступны в столице

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Москвичам рассказали о зимних спортивных развлечениях в городе

ГУМ-каток в Москве начнет работу 29 ноября

Жителям столицы рассказали, чем можно заняться в городских парках зимой

Москвичам рассказали, какие зимние спортивные развлечения доступны в городских парках

Более 4 000 площадок для зимних развлечений будут доступны москвичам в 2023 году. Это почти 400 лыжных трасс общей протяженностью более 500 километров, свыше 300 ледяных горок и снежных городков, а также почти 1 400 катков с искусственным и естественным покрытием.

Так, например, на северо-востоке Москвы в парке "Яуза" уже работают катки и горка для тюбинга с искусственным снегом. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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