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Новости

30 ноября, 02:45

Общество

"Мой район. Навигатор": BRICS+ Fashion Summit продлится в столице до 2 декабря

"Мой район. Навигатор": BRICS+ Fashion Summit продлится в столице до 2 декабря

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Международный форум BRICS+ Fashion Summit посетят более 60 делегаций из разных стран. Масштабное мероприятие началось 28 ноября, оно продлится до 2 декабря.

Гостей ожидают из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ, а также со всей России. На форуме собрались профессионалы модной индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты. Всего выступят более 200 спикеров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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