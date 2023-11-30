"Мой район. Навигатор": BRICS+ Fashion Summit продлится в столице до 2 декабря

Международный форум BRICS+ Fashion Summit посетят более 60 делегаций из разных стран. Масштабное мероприятие началось 28 ноября, оно продлится до 2 декабря.

Гостей ожидают из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ, а также со всей России. На форуме собрались профессионалы модной индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты. Всего выступят более 200 спикеров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".