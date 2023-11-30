"Мой район. Навигатор": москвичи выкупили у города более 400 участков с 2020 года

Почти 400 участков, которые арендовались под частные дома, выкупили москвичи у города с 2020 года. Общая площадь этой территории – более 41 гектара. Владельцы индивидуальных жилых зданий, гаражей и других хозяйственных объектов, которые построены на этой земле, могут приобрести ее со скидкой в 60%, то есть всего за 40% от кадастровой стоимости.

Больше всего участков с начала 2023 года приобрели на юго-западе Москвы, а также в ТиНАО. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".