"Мой район. Навигатор": 100 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве

В 2023 году в Москве улучшили 100 маршрутов наземного городского транспорта. Они проходят возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

Автобусы, электробусы и трамваи стали курсировать чаще, подъезжать ближе к станциям метро и МЦД. Для пассажиров существенно сократилось время ожидания необходимого транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

