29 ноября, 04:00Транспорт
"Мой район. Навигатор": 100 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве
В 2023 году в Москве улучшили 100 маршрутов наземного городского транспорта. Они проходят возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).
Автобусы, электробусы и трамваи стали курсировать чаще, подъезжать ближе к станциям метро и МЦД. Для пассажиров существенно сократилось время ожидания необходимого транспорта.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор