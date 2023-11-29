Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 04:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": 100 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве

"Мой район. Навигатор": 100 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве

Новости часа: сугробы в Москве к 1 декабря вырастут до 25–30 сантиметров

"Мой район. Навигатор": движение по новому участку Окской улицы открыли в Москве

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве

Москвичам рассказали об увеличении количества парковок в городе

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать "незамерзайку"

Парк обслуживания электробусов "Салтыковка" появится в Москве

Около 420 тысяч автомобилей ежедневно проезжают на МСД

Дорожные патрули отбуксировали почти 50 грузовиков с МКАД за сутки

Новости часа: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в столице зимой

В 2023 году в Москве улучшили 100 маршрутов наземного городского транспорта. Они проходят возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

Автобусы, электробусы и трамваи стали курсировать чаще, подъезжать ближе к станциям метро и МЦД. Для пассажиров существенно сократилось время ожидания необходимого транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика