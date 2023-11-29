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29 ноября, 03:00

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"Мой район. Навигатор": второй этап реконструкции поликлиник начался в Москве

"Мой район. Навигатор": второй этап реконструкции поликлиник начался в Москве

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В Москве начался заключительный этап реконструкции городских поликлиник

В столице начался второй и заключительный этап реконструкции городских поликлиник. В него вошли 150 зданий, причем 10 из них построят заново.

В уже существующих помещениях современные технологии позволяют полностью поменять планировку для того, чтобы расположить внутри все необходимое. Например, масштабная реконструкция в настоящее время идет в поликлинике на Есенинском бульваре.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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