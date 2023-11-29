29 ноября, 03:00Город
"Мой район. Навигатор": второй этап реконструкции поликлиник начался в Москве
В столице начался второй и заключительный этап реконструкции городских поликлиник. В него вошли 150 зданий, причем 10 из них построят заново.
В уже существующих помещениях современные технологии позволяют полностью поменять планировку для того, чтобы расположить внутри все необходимое. Например, масштабная реконструкция в настоящее время идет в поликлинике на Есенинском бульваре.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор