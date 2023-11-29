"Мой район. Навигатор": второй этап реконструкции поликлиник начался в Москве

В столице начался второй и заключительный этап реконструкции городских поликлиник. В него вошли 150 зданий, причем 10 из них построят заново.

В уже существующих помещениях современные технологии позволяют полностью поменять планировку для того, чтобы расположить внутри все необходимое. Например, масштабная реконструкция в настоящее время идет в поликлинике на Есенинском бульваре.

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