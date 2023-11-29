"Мой район. Навигатор": сугробы в Москве могут вырасти до 32 сантиметров к концу недели

Самое снежное начало декабря за последние 70 лет ожидает москвичей – такие прогнозы дают синоптики. К концу недели высота снега может достичь 32 сантиметров. Последний раз такой рекорд фиксировали в 1952 году.

На улицах круглые сутки работает специальная техника, расчищая дороги и дворы. Особое внимание уделяют уборке снега и наледи с крыш. В работах участвуют тысячи кровельщиков и автоподъемники. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".