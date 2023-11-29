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29 ноября, 01:40

Город

"Мой район. Навигатор": движение по новому участку Окской улицы открыли в Москве

"Мой район. Навигатор": движение по новому участку Окской улицы открыли в Москве

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Дополнительная связка между Волгоградским и Рязанскими проспектами и значительные изменения для 700 тысяч человек – на юго-востоке Москвы открыли движение по новому участку Окской улицы, который начинается от 2-го Вязовского проезда.

В 2024 году специалисты закончат второй этап работ – достроят участок 2-го Вязовского проезда. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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