"Мой район. Навигатор": движение по новому участку Окской улицы открыли в Москве

Дополнительная связка между Волгоградским и Рязанскими проспектами и значительные изменения для 700 тысяч человек – на юго-востоке Москвы открыли движение по новому участку Окской улицы, который начинается от 2-го Вязовского проезда.

В 2024 году специалисты закончат второй этап работ – достроят участок 2-го Вязовского проезда. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".