28 ноября, 01:55Город
"Мой район. Навигатор": в Москве открыли первый центр женского здоровья
Свои двери для пациентов скоро откроют современное учреждение центр женского здоровья и неонатальный центр. Они вошли в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой.
В учреждении в преддверии Дня матери побывал Сергей Собянин. Там есть все необходимое для своевременного и качественного лечения.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор