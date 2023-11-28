"Мой район. Навигатор": в Москве открыли первый центр женского здоровья

Свои двери для пациентов скоро откроют современное учреждение центр женского здоровья и неонатальный центр. Они вошли в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой.

В учреждении в преддверии Дня матери побывал Сергей Собянин. Там есть все необходимое для своевременного и качественного лечения.

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