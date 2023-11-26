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26 ноября, 03:30

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"Мой район. Навигатор": выставка "50 лет жилому дому серии П-3" открылась в Москве

"Мой район. Навигатор": выставка "50 лет жилому дому серии П-3" открылась в Москве

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Выставка под названием "50 лет жилому дому серии П-3" открылась в музее "Садовое кольцо" – филиале музея Москвы. Там представлены макеты домов, их фотографии, публикации из советских архитектурных журналов, а также плакаты с изображением "Олимпийской деревни" – жилого микрорайона на западе столицы, застроенного домами этой серии.

Первое экспериментальное 16-этажное здание серии построено в 1973 году на Ленинском проспекте, а уже с 1974 года панельные дома запустили в массовое производство. Строили такие здания до 2015 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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