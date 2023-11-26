"Мой район. Навигатор": выставка "50 лет жилому дому серии П-3" открылась в Москве

Выставка под названием "50 лет жилому дому серии П-3" открылась в музее "Садовое кольцо" – филиале музея Москвы. Там представлены макеты домов, их фотографии, публикации из советских архитектурных журналов, а также плакаты с изображением "Олимпийской деревни" – жилого микрорайона на западе столицы, застроенного домами этой серии.

Первое экспериментальное 16-этажное здание серии построено в 1973 году на Ленинском проспекте, а уже с 1974 года панельные дома запустили в массовое производство. Строили такие здания до 2015 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".