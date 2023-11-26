"Мой район. Навигатор": на портале "Узнай Москву" появился маршрут в честь актера Баталова

На портале "Узнай Москву" появился прогулочный маршрут, посвященный актеру театра и кино, режиссеру, сценаристу и педагогу, народному артисту Советского Союза Алексею Баталову. Ему 20 ноября исполнилось бы 95 лет.

В маршрут включены пять мест, связанных с творческой биографией артиста. Начнется он у Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где актер начал преподавать в 1975 году. Второй пункт маршрута – Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова. Баталов окончил Школу-студию МХАТ, а после воинской службы сыграл на сцене свои первые заметные роли.

Затем маршрут ведет к усадьбе Куманиных на улице Большая Ордынка, где Баталов жил в детстве со своей матерью, актрисой Ниной Ольшевской, и ее вторым мужем, писателем-сатириком Виктором Ардовым. Следующая точка – Марфо-Мариинская обитель. Баталов был членом попечительского совета Марфо-Мариинского благотворительного общества.

Завершается маршрут в Доме на набережной, в котором Баталов прожил почти 30 лет. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".