"Мой район. Навигатор": прогулочный маршрут в честь актера Баталова подготовили в Москве

Прогулочный маршрут, посвященный 95-летию со дня рождения актера Алексея Баталова, подготовили на портале "Узнай Москву".

Начинается маршрут возле ВГИКа, в этом институте актер стал преподавать в 1975 году. Следующая локация – Московский Художественный театр. После него маршрут продолжится на улицу Большая Ордынка – там в старинном доме XVIII века находилась квартира матери артиста, где он провел свое детство.

Следующая точка – Марфо-Мариинская обитель. Баталов был членом попечительского совета Марфо-Мариинского благотворительного общества. Заключительный пункт – Дом на набережной, где Баталов прожил почти 30 лет.

Актер сыграл десятки ролей, которые вошли в классику отечественного кинематографа. А всенародную известность ему принес образ слесаря Гоши в фильме "Москва слезам не верит".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".