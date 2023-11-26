"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят в 2026 году

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году. Она свяжется между собой четыре крупные магистрали.

Протяженность новой дороги превысит 22 километра. Масштабные работы на объекте начались в феврале 2021 года.

На данный момент готовы три участка, дорога от Боровского шоссе до Столбова уже введена в эксплуатацию. Другие участки трассы проектируются и возводятся. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".