Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 02:30

Город

"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят в 2026 году

"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят в 2026 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 ноября

Москвичам рассказали о выставке "Россия" на ВДНХ 25 ноября

Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопадов

День Свердловской области прошел на выставке "Россия"

Фестиваль традиционных видов борьбы прошел в Москве

Модернизацию путей провели в московском метро

Врачи Боткинской больницы выполнили операцию по пересадке сердца

В Москве открылся каток в Парке Горького

Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизится на 50%

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году. Она свяжется между собой четыре крупные магистрали.

Протяженность новой дороги превысит 22 километра. Масштабные работы на объекте начались в феврале 2021 года.

На данный момент готовы три участка, дорога от Боровского шоссе до Столбова уже введена в эксплуатацию. Другие участки трассы проектируются и возводятся. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городдорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика