26 ноября, 02:30Город
"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят в 2026 году
Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году. Она свяжется между собой четыре крупные магистрали.
Протяженность новой дороги превысит 22 километра. Масштабные работы на объекте начались в феврале 2021 года.
На данный момент готовы три участка, дорога от Боровского шоссе до Столбова уже введена в эксплуатацию. Другие участки трассы проектируются и возводятся. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор