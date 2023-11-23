"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о подготовке столицы к зимнему сезону

Столицу украшают к предстоящему празднику. Самые активные работы идут на катках.

На ВДНХ посетители смогут покататься на коньках уже 24 ноября. Лед залили на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Центральный столичный ГУМ-каток на Красной площади заработает 30 ноября.

На улицах и площадях столицы начали устанавливать елки и фигуры сказочных персонажей. Витрины магазинов расписывают узорчатыми рисунками. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".