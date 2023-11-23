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23 ноября, 04:20

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о подготовке столицы к зимнему сезону

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о подготовке столицы к зимнему сезону

"Мой район. Навигатор": вторую успешную пересадку сердца провели в Боткинской больнице

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Столицу украшают к предстоящему празднику. Самые активные работы идут на катках.

На ВДНХ посетители смогут покататься на коньках уже 24 ноября. Лед залили на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Центральный столичный ГУМ-каток на Красной площади заработает 30 ноября.

На улицах и площадях столицы начали устанавливать елки и фигуры сказочных персонажей. Витрины магазинов расписывают узорчатыми рисунками. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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