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22 ноября, 04:35

Транспорт

"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%

"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%

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Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%. Об этом заявил Сергей Собянин.

На новой станции Троицкой линии началась облицовка потолка и стен платформы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

О том, когда завершат строительство данного участка метро, – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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