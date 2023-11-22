"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%

Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%. Об этом заявил Сергей Собянин.

На новой станции Троицкой линии началась облицовка потолка и стен платформы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



О том, когда завершат строительство данного участка метро, – в программе "Мой район. Навигатор".