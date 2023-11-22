22 ноября, 04:35Транспорт
"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%
Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%. Об этом заявил Сергей Собянин.
На новой станции Троицкой линии началась облицовка потолка и стен платформы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
О том, когда завершат строительство данного участка метро, – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор