"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат к 2026 году

Специалисты завершат строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе к 2026 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Протяженность новой дороги превысит 22 километра. С начала масштабных работ в 2021 году специалисты уже возвели три участка дороги.

Кроме того, вдоль всей трассы построят безопасные пешеходные переходы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".