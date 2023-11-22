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22 ноября, 03:40

Транспорт

"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат к 2026 году

"Мой район. Навигатор": трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат к 2026 году

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Специалисты завершат строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе к 2026 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Протяженность новой дороги превысит 22 километра. С начала масштабных работ в 2021 году специалисты уже возвели три участка дороги.

Кроме того, вдоль всей трассы построят безопасные пешеходные переходы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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