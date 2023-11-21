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21 ноября, 04:45

Общество

"Мой район. Навигатор": как развлекаются орангутаны в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": как развлекаются орангутаны в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке большие любители игрушек – орангутаны. То, что попадает к ним в вольер, становится предметом для пристального изучения. Они любят ковры, пледы, свитеры и даже простые тряпочки, ведь все это можно примерять, скручивать, мять и кидать.

Регулярно приматы получают от киперов развивающие игрушки и разные предметы. Орангутанам дарят пластиковые конусы, емкости, в которых спрятаны лакомства, автомобильные шины и каски строителей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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