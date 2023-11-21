"Мой район. Навигатор": как развлекаются орангутаны в Московском зоопарке

В Московском зоопарке большие любители игрушек – орангутаны. То, что попадает к ним в вольер, становится предметом для пристального изучения. Они любят ковры, пледы, свитеры и даже простые тряпочки, ведь все это можно примерять, скручивать, мять и кидать.

Регулярно приматы получают от киперов развивающие игрушки и разные предметы. Орангутанам дарят пластиковые конусы, емкости, в которых спрятаны лакомства, автомобильные шины и каски строителей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".