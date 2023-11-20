"Мой район. Навигатор": московский цифровой купол стал популярен на выставке "Россия"

Современные технологии, как главный объект экспозиции. Московский цифровой купол стал одним из самых популярных стендов выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ.

Издалека он похож на большой светящийся шар. Это происходит из-за меняющихся проекций. Там можно увидеть как времена Древней Руси, так и более привычные изображения, например, башни "Москва-Сити" и новые вагоны МЦД.

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