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Новости

19 ноября, 03:05

Город

"Мой район. Навигатор": старинный дом отреставрировали в Басманном районе

"Мой район. Навигатор": старинный дом отреставрировали в Басманном районе

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В Басманном районе отреставрировали дом, принадлежавший семье известного фабриканта, производителя сладостей. Здание появилось еще в XVII веке и тогда представляло собой уникальные московские палаты с высокой аркой, ведущей во двор.

Специалисты восстановили исторические фасады дома, а также планировку и интерьеры времен его последних дореволюционных владельцев. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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