"Мой район. Навигатор": старинный дом отреставрировали в Басманном районе

В Басманном районе отреставрировали дом, принадлежавший семье известного фабриканта, производителя сладостей. Здание появилось еще в XVII веке и тогда представляло собой уникальные московские палаты с высокой аркой, ведущей во двор.

Специалисты восстановили исторические фасады дома, а также планировку и интерьеры времен его последних дореволюционных владельцев. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".