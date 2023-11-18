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18 ноября, 04:45

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"Мой район. Навигатор": выставка-форум "Россия" продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года

"Мой район. Навигатор": выставка-форум "Россия" продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года

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В 1923 году в Москве провели Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку. На ней демонстрировали достижения страны в области экономики. Спустя век на ВДНХ успехи всех регионов РФ представили на выставке-форуме "Россия". Она началась 4 ноября и продлится до 12 апреля.

Специально к выставке проложили кабельные линии общей протяженностью 21 километр. Чтобы обеспечить работы мультимедийных экспозиций и подсветку павильонов, установили 12 трансформаторных подстанций. В самом большом павильоне можно совершить путешествие по всей стране – от Калининграда до Камчатки.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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