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18 ноября, 03:40

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"Мой район. Навигатор": каток на ВДНХ заработает 24 ноября

"Мой район. Навигатор": каток на ВДНХ заработает 24 ноября

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Столица продолжает готовиться к предстоящему новогоднему празднику. Немного времени остается до открытия катка на ВДНХ. В 2024 году он заработает 24 ноября.

Лед заливают на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Площадь ледового покрытия – около девяти тысяч квадратных метров. Одновременно там смогут кататься почти две тысячи человек.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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