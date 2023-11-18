"Мой район. Навигатор": каток на ВДНХ заработает 24 ноября

Столица продолжает готовиться к предстоящему новогоднему празднику. Немного времени остается до открытия катка на ВДНХ. В 2024 году он заработает 24 ноября.

Лед заливают на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Площадь ледового покрытия – около девяти тысяч квадратных метров. Одновременно там смогут кататься почти две тысячи человек.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".