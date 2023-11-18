"Мой район. Навигатор": 2,2 млн поездок совершено за сезон летней навигации по Москве-реке

Около 2,2 миллиона раз прокатились москвичи и гости столицы на речных судах в 2023 году. Такая цифра на 22% превышает прошлогодний результат. Промежуточные итоги подвели в связи с завершением летней навигации.

Зимой навигация на Москве-реке продолжится. Прокатиться по городу можно на современном электротрамвайчике. Это бесшумные, просторные, экологичные суда.

На данный момент они курсируют по двум маршрутам. Первый из них берет начало от причала "Сердце столицы" и идет до Киевского вокзала. А второй маршрут проходит от Печатников до Автозаводского моста.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".