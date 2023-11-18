"Мой район. Навигатор": синоптик рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные

Предстоящие выходные, 18–19 ноября, в Москве будут солнечными, но по-январски холодными. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что в субботу днем термометры покажут от -3 до -5 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до -11 градусов, а днем будет -7 градусов.

Осадков не ожидается. Из-за облаков все выходные будет выглядывать солнце. Ожидать сильных снегопадов до середины следующей недели не стоит. При этом низкие температуры подготовят землю к снежному покрову.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".