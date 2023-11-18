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18 ноября, 01:30

Общество

"Мой район. Навигатор": синоптик рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные

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Предстоящие выходные, 18–19 ноября, в Москве будут солнечными, но по-январски холодными. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что в субботу днем термометры покажут от -3 до -5 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до -11 градусов, а днем будет -7 градусов.

Осадков не ожидается. Из-за облаков все выходные будет выглядывать солнце. Ожидать сильных снегопадов до середины следующей недели не стоит. При этом низкие температуры подготовят землю к снежному покрову.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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