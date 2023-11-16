Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 02:40

Город

"Мой район. Навигатор": коммунальный флот Москвы подготовили к зиме

"Мой район. Навигатор": коммунальный флот Москвы подготовили к зиме

"Мой район. Навигатор": московский цифровой купол стал популярен на выставке "Россия"

"Мой район. Навигатор": годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

Новости часа: Москва и Петербург договорились сотрудничать в сфере электротранспорта

"Жизнь в большом городе": "Московское долголетие"

Москвичам сообщили о модернизации Боткинской больницы в столице

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового здания ОВК в Москве

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Наследие"

Выставка об истории косметики и парфюмерии в РФ стартовала на ВДНХ

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Столичный коммунальный флот законсервировали до весны. Суда собрали около 600 тонн мусора с апреля по октябрь. Кроме того, они ликвидировали почти 100 загрязнений и подняли со дна более 20 тонн песка и грунта.

Теперь все суда будут проверять, а при необходимости обновят в них оборудование. Четыре шаланды и два плавательные крана отправят на капремонт. На зиму на реке останется два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. А там, где вода не замерзает, продолжат работать несколько быстроходных катеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика