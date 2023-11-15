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15 ноября, 04:20

Общество

"Мой район. Навигатор": День моржа и мирового океана в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": День моржа и мирового океана в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке отмечают День моржа и мирового океана. По этому случаю зоосад днем устроят познавательные квизы и викторины, а вечером проведет лекцию.

Познакомиться с моржами можно в павильоне "Ластоногие". В переводе с древнегреческого название это животного означает "ходящий на зубах". Чтобы выбраться из воды, морж бивнями цепляется за поверхность льда.

В Московском зоопарке моржи живут в современном павильоне, где есть пять открытых бассейнов с соленой водой. Глубина чаш – до восьми метров. В бассейнах поддерживается комфортная для обитателей температура – от 10 до 20 градусов тепла.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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