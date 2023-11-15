"Мой район. Навигатор": посвященная Центральному телеграфу фотовыставка

Строительные леса вокруг Центрального телеграфа стали фотовыставкой. Теперь, гуляя мимо здания на Тверской, можно увидеть снимки из богатого прошлого этого здания.

Центральный телеграф в настоящее время реставрируют. После работ часы снова будут идти, а глобус – вращаться. Здание – один из символов Москвы, оно было построено в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".