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15 ноября, 02:45

Город

"Мой район. Навигатор": посвященная Центральному телеграфу фотовыставка

"Мой район. Навигатор": посвященная Центральному телеграфу фотовыставка

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Строительные леса вокруг Центрального телеграфа стали фотовыставкой. Теперь, гуляя мимо здания на Тверской, можно увидеть снимки из богатого прошлого этого здания.

Центральный телеграф в настоящее время реставрируют. После работ часы снова будут идти, а глобус – вращаться. Здание – один из символов Москвы, оно было построено в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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