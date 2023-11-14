14 ноября, 02:45Город
"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о жизни редкого журавля
В Московском зоопарке подрастает птенец редкого журавля Стэнли, или африканской красавки, который родился в начале августа.
Птенец уже окреп, поэтому он активно исследует вольер. Однако пока изучение пространства происходит под пристальным вниманием родителей. Отец же охраняет семейство и не дает подходить кому-то к стеклу вольера.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор