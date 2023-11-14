Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 02:45

Город

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о жизни редкого журавля

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о жизни редкого журавля

Ондатра поселилась в пруду Некрасовки

"Актуальный репортаж": успехи пони в конном спорте

Китайский специалист осмотрел маленькую панду в столичном зоопарке

В Москве создали карту обитания лис

Москвичи заметили ласку в Битцевском лесу

Ласку обнаружили в Битцевском лесу

В Москве создали карту обитания лис

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о детеныше панды из столичного зоосада

Новые обитатели поселились на "Городской ферме" ВДНХ

В Московском зоопарке подрастает птенец редкого журавля Стэнли, или африканской красавки, который родился в начале августа.

Птенец уже окреп, поэтому он активно исследует вольер. Однако пока изучение пространства происходит под пристальным вниманием родителей. Отец же охраняет семейство и не дает подходить кому-то к стеклу вольера.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
животныегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика