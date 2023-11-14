"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о жизни редкого журавля

В Московском зоопарке подрастает птенец редкого журавля Стэнли, или африканской красавки, который родился в начале августа.

Птенец уже окреп, поэтому он активно исследует вольер. Однако пока изучение пространства происходит под пристальным вниманием родителей. Отец же охраняет семейство и не дает подходить кому-то к стеклу вольера.

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