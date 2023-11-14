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14 ноября, 04:20

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"Мой район. Навигатор": в Южном Тушине появился сквер между мостами Сходненского канала

"Мой район. Навигатор": в Южном Тушине появился сквер между мостами Сходненского канала

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Новый сквер появился между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала в Южном Тушине. Отдыхать здесь смогут около 7 тысяч жителей близлежащих домов.

На ранее неухоженной территории специалисты обустроили игровую зону в экостиле с качелями и большим игровым комплексом с веревочным городком и горкой. Кроме того, там появится спортзал под открытым небом и большая площадка для выгула и дрессировки собак.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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