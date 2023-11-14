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14 ноября, 03:20

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"Мой район. Навигатор": москвичей призвали оценить благоустройство Южного речного вокзала

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Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале столицы.

На первом этапе, до начала навигации, специалисты выполнили работы по прокладке и подключению инженерных сетей. В рамках второго этапа завершили благоустройство набережной общей протяженностью 500 метров, где организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили еще два павильона для пассажиров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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