14 ноября, 03:20Город
"Мой район. Навигатор": москвичей призвали оценить благоустройство Южного речного вокзала
Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале столицы.
На первом этапе, до начала навигации, специалисты выполнили работы по прокладке и подключению инженерных сетей. В рамках второго этапа завершили благоустройство набережной общей протяженностью 500 метров, где организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили еще два павильона для пассажиров.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор