13 ноября, 03:30Транспорт
"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро
По Замоскворецкой линии метро скоро начнут курсировать новые поезда. Это составы "Москва-2020".
Каждая модель может похвастаться широкими дверными проемами, сквозными проходами между вагонами и удобными сидениями. Машинисты уже начали проходить обучение управлению новыми поездами. Переподготовку пройдут несколько сотен специалистов.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор