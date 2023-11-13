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13 ноября, 03:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро

"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро

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По Замоскворецкой линии метро скоро начнут курсировать новые поезда. Это составы "Москва-2020".

Каждая модель может похвастаться широкими дверными проемами, сквозными проходами между вагонами и удобными сидениями. Машинисты уже начали проходить обучение управлению новыми поездами. Переподготовку пройдут несколько сотен специалистов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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